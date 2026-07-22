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Болгария отказалась участвовать в "коалиции желающих" на Украине

Болгария отказалась участвовать в "коалиции желающих" на Украине

Президент Болгарии Илиана Йотова отказалась от участия в "коалиции желающих", инициированной Великобританией и Францией для размещения войск на Украине.

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