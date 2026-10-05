Запретный плод полезен: Какие дурные привычки могут благотворно влиять на здоровье

Некоторые привычки, которые считаются плохими, могут благотворно влиять на здоровье. Этот факт доказали многочисленные исследования ученых из разных стран.
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