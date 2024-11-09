Медэксперт, лучшие подруги, любимый брат Салтанат Нукеновой: люди, перевернувшие суд и посадившие убийцу за решетку

Не верится, что с момента гибели молодой красавицы Салтанат Нукеновой прошел уже год. Кажется, совсем недавно мы наблюдали, как адвокаты затягивают процесс, тщетно пытаясь уменьшить тяжесть вины Куандыка Бишимбаева.