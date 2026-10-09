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Аргументы недели

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Грозный в Астрахани: памятник как повод поспорить о прошлом

Грозный в Астрахани: памятник как повод поспорить о прошлом

Астрахань готовится к юбилею: в 2026 году исполняется 470 лет с тех пор, как Астраханское ханство стало частью России.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя fr Smol
fr Smol

Иван Грозный это Великий реформатор России не меньше Петра Первого. Но как и у Петра Первого головка у него была сильно бобо. А с возрастом крыша Ивана Грозного серьезно поехала и он заложил мину под Россию, рванувшую Смутным временем. Можно только восторгаться как Россия смогла устоять. Но стала бы Россия такой мощной и Великой, если бы не было Ивана Грозного?.... Это большой вопрос. Но лично мне всегда больше импонировал Иван Третий, особо никого не победивший, но создавший экономическую основу побед Ивана Грозного. Вот это был суперправитель.

Профиль пользователя Алексей Горшков
Алексей Горшков

Я из Казани - вопрос с Иваном Грозным у нас, естественно, актуален. Но мне понравился ИЗЯЩНЫЙ подход, имевший место ещё ДО РЕВОЛЮЦИИ, когда в честь взятия Казани поставили православный храм ПРИЧЁМ В ВИДЕ ПИРАМИДЫ (привет апологетам фильма "Мумия"), и чтобы никому обидно не было, назвали его МАКСИМАЛЬНО НЕЙТРАЛЬНО - насколько я помню, "Воинам, погибшим при взятии Казани" - а защитникам или штурмовавшим - не указано - христианская вера же всех усопших чтит!

Профиль пользователя Алексей Тан
Алексей Тан

Памятник Ивану Грозному в Астрахани... ЭТО правильно и СПРАВЕДЛИВО, ... ...А вот памятник ПАЛАЧУ РОССИИ и НАРОДА России... польскому еврею Дзержинскому... на территории РОССИИ.... ЭТО мерзость!!!.