Подарила ему дочь, а он ушел к Лядовой. Как Ольга Филиппова упустила Владимира Вдовиченкова

Артистка только сыграла главную роль в мелодраме «Кармен», когда познакомилась со звездой «Бригады». Через несколько лет, перевоплотившись в героиню с тем же именем, Ольга Филиппова почувствовала, что в отношениях с избранником назрел кризис.