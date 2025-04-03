Спецвыпуск "Бюрократия от Моисея до Мисрад а-Пним"

Дорогие друзья! Сегодня у нас особенный выпуск, посвященный одному из величайших изобретений человечества, перед которым бессильны даже наши мудрецы – израильской бюрократии! От свитков с печатями времен Второго Храма до современных электронных очередей в министерствах – бюрократия остается верной спутницей еврейского народа на протяжении тысячелетий .