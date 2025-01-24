Трамп: была возможна сделка — Зеленский захотел воевать

Президент Украины Владимир Зеленский захотел воевать — поэтому соглашение о прекращении конфликта на Украине не было достигнуто, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News, опубликованном 24 января.
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