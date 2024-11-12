10 вопросов к «Гарри Поттеру», ответы на которые найти труднее, чем вход в тайную комнату

Некоторые из сюжетных дыр в «Гарри Поттере» смогла объяснить сама Роулинг. Например, всех волновало, как Фред и Джордж могли не заметить, что Рон везде таскается с каким-то мужиком Питером? Писательница разъяснила этот момент, сославшись на то, что близнецам просто не было до этого никакого дела, они смотрели на карту и лишь искали места, чтобы совершать свои шалости.