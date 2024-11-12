Проба 2
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Проба 2

118 подписчиков

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    ...Дайте нарезку видно спортcменов немыслимо зататушенных, а также видео посиделок т/канала Fox ?, где один участник ...13 звезд, которые...
  • Светлана Митина
    А с нашими звездами не судьба сделать?15 звезд, которых...
  • Лидия Курзаева
    Все хороши. Все понравились, кроме Росси де Пальма.  А  Энди Макдауэлл на последнем фото выглядит как  колдунья.Посмотрите, как м...

10 вопросов к «Гарри Поттеру», ответы на которые найти труднее, чем вход в тайную комнату

10 вопросов к «Гарри Поттеру», ответы на которые найти труднее, чем вход в тайную комнату

Некоторые из сюжетных дыр в «Гарри Поттере» смогла объяснить сама Роулинг. Например, всех волновало, как Фред и Джордж могли не заметить, что Рон везде таскается с каким-то мужиком Питером? Писательница разъяснила этот момент, сославшись на то, что близнецам просто не было до этого никакого дела, они смотрели на карту и лишь искали места, чтобы совершать свои шалости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх