Важная информация! В связи со случившимися событиями в Москве, все киносеансы в кинотеатре "Родина" 23 и 24 марта отменяются.
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Важная информация! В связи со случившимися событиями в Москве, все киносеансы в кинотеатре "Родина" 23 и 24 марта отменяются.