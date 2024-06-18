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Утрата финского суверенитета: на территории Финляндии создадут сухопутное командование НАТО с подчинением американскому центру в Норфолке

Утрата финского суверенитета: на территории Финляндии создадут сухопутное командование НАТО с подчинением американскому центру в Норфолке

После вступления Финляндии в НАТО случилось то, что и должно было для этой страны случиться. Функционеры Североатлантического военного блока сообщили о принятом решении по созданию командованию сухопутных войск НАТО на финской территории.

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