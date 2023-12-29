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Потребовалась эвакуация: в Приморье полыхал торговый центр

Потребовалась эвакуация: в Приморье полыхал торговый центр

В Приморье ликвидировано возгорание в торговом центре, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю В двухэтажном здании торгового центра, расположенном в поселке Кавалерово, произошло возгорание.

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