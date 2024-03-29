Эндуристы приглашают желающих помочь с уборкой мусора во Владивостоке

Эндуристы приглашают владивостокцев присоединиться к лесному субботнику: компания эндуро-туров PROХВАТ анонсировала масштабную акцию по сбору и вывозу мусора из лесного массива в районе улицы Просёлочной во Владивостоке, пишет VL.
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