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Эндуристы приглашают желающих помочь с уборкой мусора во Владивостоке

Эндуристы приглашают желающих помочь с уборкой мусора во Владивостоке

Эндуристы приглашают владивостокцев присоединиться к лесному субботнику: компания эндуро-туров PROХВАТ анонсировала масштабную акцию по сбору и вывозу мусора из лесного массива в районе улицы Просёлочной во Владивостоке, пишет VL.

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