Ужин в честь Дня благодарения в этом году обойдется американцам дешевле

Ужин в честь Дня благодарения в этом году обойдется американцам дешевлеУжин в День благодарения в США обойдется дешевле, чем в прошлом году, но все равно будет на 19% дороже, чем до пандемии, свидетельствуют результаты ежегодного исследования Американской федерации фермерских хозяйств, которые передает CNN.