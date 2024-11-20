Ужин в честь Дня благодарения в этом году обойдется американцам дешевле

Ужин в честь Дня благодарения в этом году обойдется американцам дешевлеУжин в День благодарения в США обойдется дешевле, чем в прошлом году, но все равно будет на 19% дороже, чем до пандемии, свидетельствуют результаты ежегодного исследования Американской федерации фермерских хозяйств, которые передает CNN.
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