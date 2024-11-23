В НАТО подтвердили встречу генсека Рютте с Трампом

Пресс-служба НАТО подтвердила, что генсек Североатлантического альянса Марк Рютте провел в штате Флорида в США первую после президентских выборов встречу с избранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, а также с членами его команды.
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