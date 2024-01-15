Водитель автобуса в Забайкалье заставил пассажиров мерзнуть из-за курицы

Водитель частного маршрутного такси «Газимур», выполнявшего рейс из Читы до Новоширокинского рудник в Забайкальском крае, поставил обогрев салона на минимум, чтобы не испортилась замороженная курица, которую он перевозил.
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