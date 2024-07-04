Нижегородских музыкантов приглашают к участию в проекте «Музыка гордых». Он проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и включает конкурс по нескольким номинациям, среди которых песни о Родине, семье и любви.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии