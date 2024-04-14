Откровения: в ЕС ответили на реплику Захаровой про «упоротого наркомана» Зеленского

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лина любимцева

Я как-то обратилась в полицию, попросила установить в подъезде тайную видеосъемку, чтобы выявить, КТО делает закладки в подъезде. и кто выворачивает цветы. в поисках закладок? Так в нарко-контроле мне ответили. что "у них нет таких видеокамер".... А ЧТО У ВАС ЕСТЬ?!! Посоветовали, типа, "вы следите, кто там что в подъезде делает, а потом звоните нам, мы по уличным видеокамерам будем их отслеживать"... А МНЕ ЧТО, НА ВСЕХ 9 ЭТАЖАХ круглосуточно нужно находиться, чтобы "отслеживать"? Не хотят работать, вы правы!! ЗАТО работники этого нарко-контроля (я проследила за одним из них) ездят на автомобилях ценой с 3-х комнатную квартиру в Москве.... ОТКУДА У НИХ ТАКИЕ ДЕНЬГИ?!!