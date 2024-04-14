Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 298 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Николаевич
    Первым разобраться в рыбной отрасли России попытался Петр-I. Долго копал и издал Указ: "РЫБАКАМ ЗАРПЛАТУ НЕ ПЛАТИТЬ! ...Н-А-Ч-А-Л-О-С-Ь! ...
  • Тамара Кукушкина (куликова)
    Даже не верится,что всё возвращается в Россию.Сколько же лет нас обваровывали?Эта уродливая и воровская приватизация,...Н-А-Ч-А-Л-О-С-Ь! ...
  • Natalija Osminina
    Самые большие нытики это россиян- после Перестройки не верят никому.Н-А-Ч-А-Л-О-С-Ь! ...

Откровения: в ЕС ответили на реплику Захаровой про «упоротого наркомана» Зеленского

Откровения: в ЕС ответили на реплику Захаровой про «упоротого наркомана» Зеленского

Посол одной из стран ЕС отреагировал откровенным признанием на слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, неоднократно повторявшей, что глава киевского режима Владимир Зеленский является наркоманом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лина любимцева
А до него был алкоголик. Пьяный выступал на запись,  и это всем демонстрировали. Порошенко....
Ответить
1 час.
лина любимцева
Мария Захарова права - Зеленский и есть упоротый наркоман.
Ответить
1 час.
лл
лина любимцева
Я как-то обратилась в полицию, попросила установить в подъезде тайную видеосъемку, чтобы выявить, КТО делает закладки в подъезде. и кто выворачивает цветы. в поисках закладок? Так в нарко-контроле мне ответили. что &quot;у них нет таких видеокамер&quot;.... А ЧТО У ВАС ЕСТЬ?!! Посоветовали, типа, &quot;вы следите, кто там что в подъезде делает, а потом звоните нам, мы по уличным видеокамерам будем их отслеживать&quot;... А МНЕ ЧТО, НА ВСЕХ 9 ЭТАЖАХ круглосуточно нужно находиться, чтобы &quot;отслеживать&quot;? Не хотят работать, вы правы!! ЗАТО работники этого нарко-контроля (я проследила за одним из них) ездят на автомобилях ценой с 3-х комнатную квартиру в Москве.... ОТКУДА У НИХ ТАКИЕ ДЕНЬГИ?!!
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх