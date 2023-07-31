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Тренер Балахнин заявил, что у "Зенита" нарушились связи без Малкома и Вендела

Тренер Балахнин заявил, что у "Зенита" нарушились связи без Малкома и Вендела

Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин, говоря о ничейном результате ростовского клуба и "Зенита" (1:1) во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ), отметил, что петербургскому клубу приходится тяжело без бразильского игрока Малкома.

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