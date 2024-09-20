В Щекине двухлетний мальчик выпал из открытого им окна: прокуратура начала проверку

Щекинская прокуратура после падения ребенка из окна проводит проверку исполнения органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних законодательства, которое регламентирует проведение профилактических мероприятий в семьях, состоящих на профилактическом учете.