В Щекине двухлетний мальчик выпал из открытого им окна: прокуратура начала проверку

Щекинская прокуратура после падения ребенка из окна проводит проверку исполнения органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних законодательства, которое регламентирует проведение профилактических мероприятий в семьях, состоящих на профилактическом учете.
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