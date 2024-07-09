В БФУ создан способ получения бионефти из тростника

Исследователи из Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ) разработали новые методы получения жидкого биотоплива (бионефти) путем гидротермальной конверсии биомассы тростника обыкновенного.
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