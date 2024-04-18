Госдеп США прокомментировал уход миротворцев РФ из Карабаха

Вашингтон постарался представить выход миротворцев РФ из Нагорного Карабаха в дурном свете. Госдеп США «не увидел ничего, что указывало бы на то, что российские военные вносят свой вклад в мир стабильность на Южном Кавказе».
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