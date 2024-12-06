Вадим Чебан: «Меня никто не прикрывает»

Временный председатель Правления компании Moldovagaz Вадим Чебан прокомментировал в четверг вечером, 5 декабря, общественную критику в связи с тем, что премьер-министр Дорин Речан потребовал отставки нескольких менеджеров в процессе закупок и поставок газа, но его это решение не затронуло.