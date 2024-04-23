НАМИ: локализация автомобилей Aurus достигла 90%

Локализация производства премиальных российских автомобилей Aurus составляет сейчас около 90%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора проекта "Единая модульная платформа" ФГУП "НАМИ" Александра Лебедева.
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