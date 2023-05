Более 20 минут нового геймплея Black Clover M: Rise of the Wizard King. Игра вышла в Японии и КорееВ Японии и Корее состоялся релиз новой мобильной игры Black Clover M: Rise of the Wizard King (The Opening of Fate) по популярному аниме “Черный клевер”, и в сети появились ролики с геймплеем из этих версий игры.