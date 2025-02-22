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Персонализированная мРНК-вакцина для лечения рака поджелудочной железы: надежды на прорыв

Небольшое, но многообещающее исследование, проведенное в Мемориальном онкологическом центре Слоан-Кеттеринг (Memorial Sloan Kettering Cancer Center), показало, что добавление персонализированной мРНК-вакцины к стандартному лечению может значительно улучшить прогноз для пациентов с раком поджелудочной железы.

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