Персонализированная мРНК-вакцина для лечения рака поджелудочной железы: надежды на прорыв

Небольшое, но многообещающее исследование, проведенное в Мемориальном онкологическом центре Слоан-Кеттеринг (Memorial Sloan Kettering Cancer Center), показало, что добавление персонализированной мРНК-вакцины к стандартному лечению может значительно улучшить прогноз для пациентов с раком поджелудочной железы.
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