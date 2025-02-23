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Контракты призывников: украинская армия под огнем критики военных

Контракты призывников: украинская армия под огнем критики военных

Украинская армия, по данным Times, не выполняет условия контрактов призывников. Солдаты инженерных бригад становятся пехотинцами.

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