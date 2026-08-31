В Госдуме напомнили: пенсия неработающих пенсионеров не может быть ниже прожиточного минимума

В России пенсия неработающих пенсионеров не может быть ниже прожиточного минимума.В России неработающие пенсионеры не могут получать пенсию ниже установленного прожиточного минимума.
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