«Случаев мутаций нет, но отдаленные последствия непонятны»: ГМО – миф или скрытая угроза?

Многие со скепсисом, а иногда и со страхом относятся к теме ГМО. Оправданны ли опасения людей? Грозит ли употребление в пищу таких продуктов серьезными заболеваниями? Об этом «Татар-информу» рассказала врач-гастроэнтеролог Республиканской клинической больницы Татарстана Алина Хасаншина.
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