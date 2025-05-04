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Татар-информ

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  • александр
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«Случаев мутаций нет, но отдаленные последствия непонятны»: ГМО – миф или скрытая угроза?

«Случаев мутаций нет, но отдаленные последствия непонятны»: ГМО – миф или скрытая угроза?

Многие со скепсисом, а иногда и со страхом относятся к теме ГМО. Оправданны ли опасения людей? Грозит ли употребление в пищу таких продуктов серьезными заболеваниями? Об этом «Татар-информу» рассказала врач-гастроэнтеролог Республиканской клинической больницы Татарстана Алина Хасаншина.

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