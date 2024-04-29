Супруга жестоко избитого участника СВО рассказала о нападении хулиганов

Хулиганы, жестоко избившие в Ростове-на-Дону участника спецоперации по защите Донбасса и его супругу, угрожали наличием родственников в прокуратуре, которые якобы смогут закрыть дело, заявила в беседе с РЕН ТВ супруга пострадавшего Марина.