Супруга жестоко избитого участника СВО рассказала о нападении хулиганов

Хулиганы, жестоко избившие в Ростове-на-Дону участника спецоперации по защите Донбасса и его супругу, угрожали наличием родственников в прокуратуре, которые якобы смогут закрыть дело, заявила в беседе с РЕН ТВ супруга пострадавшего Марина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии