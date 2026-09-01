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Татар-информ

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Роботы, пожарный поезд и БПЛА: что готовит для гостей «Комплексная безопасность»

Роботы, пожарный поезд и БПЛА: что готовит для гостей «Комплексная безопасность»

Больше 80 единиц техники, пожарный поезд, вертолеты, беспилотники и робототехнические комплексы – все это покажут посетителям XVI Международного салона «Комплексная безопасность – 2026», который впервые пройдет в Казани.

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