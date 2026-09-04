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Путин: Россия уверенно занимает первое место по поставкам нефти и газа в Китай

Путин: Россия уверенно занимает первое место по поставкам нефти и газа в Китай

Стратегическое взаимодействие Москвы и Пекина развивается по восходящей, в том числе в энергетике, заявил российский лидер Владимир Путин в телеграмме для участников Российско-Китайского энергетического бизнес-форума.

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