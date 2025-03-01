Музыка: Как Игорь Николаев 5 раз оказывался на волосок от смерти и какие счастливые случайности его спасали

Он пишет музыку и стихи, сам поёт и дарит свои композиции самым популярным исполнителям. «День рождения», «Старая мельница», «Выпьем за любовь» – эти и другие песни вместе с ним до сих пор поют миллионы людей.
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