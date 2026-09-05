Что посмотреть в сентябре: 8 новинок детского кино

В кинотеатрах и на ТВ «Как Иван в сказку попал»Хотите осенью провести время с ребенком и посмотреть новинки кино? Можно не ломать голову и не искать афишу, мы все сделали за вас — подготовили список семейных фильмов и сериалов, которые выйдут в сентябре и октябре.