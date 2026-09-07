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Спорт Уик-Энд

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«Уже загадал, в какой угол бить, но арбитр сказал: «Вы ударились головами…» Соболев - о неназначенном пенальти в ворота ЦСКА

«Уже загадал, в какой угол бить, но арбитр сказал: «Вы ударились головами…» Соболев - о неназначенном пенальти в ворота ЦСКА

В субботу «Зенит» в матче седьмого тура Альфа‑Банк РПЛ уступил ЦСКА со счетом 1:2. Главный судья матча Андрей Прокопов на 45+6‑й минуте после видеопросмотра назначил 11‑метровый в ворота петербургской команды.

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