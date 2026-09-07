«Уже загадал, в какой угол бить, но арбитр сказал: «Вы ударились головами…» Соболев - о неназначенном пенальти в ворота ЦСКА

В субботу «Зенит» в матче седьмого тура Альфа‑Банк РПЛ уступил ЦСКА со счетом 1:2. Главный судья матча Андрей Прокопов на 45+6‑й минуте после видеопросмотра назначил 11‑метровый в ворота петербургской команды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СК «Холодный пот пот...
- «Конечно, будет н...
- ВМ Американские гимн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым