«Уже загадал, в какой угол бить, но арбитр сказал: «Вы ударились головами…» Соболев - о неназначенном пенальти в ворота ЦСКА

В субботу «Зенит» в матче седьмого тура Альфа‑Банк РПЛ уступил ЦСКА со счетом 1:2. Главный судья матча Андрей Прокопов на 45+6‑й минуте после видеопросмотра назначил 11‑метровый в ворота петербургской команды.