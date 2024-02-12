Артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач поразили группу пикапов ВСУ на Купянском направлении

По уточнённым координатам военнослужащие артиллерийской батареи 1-й гвардейской танковой армии огнем из самоходных артиллерийских установок «Акация» нанесли огневое поражение по групповой цели и уничтожили три единицы техники вместе с боевиками ВСУ.
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