Артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач поразили группу пикапов ВСУ на Купянском направлении

По уточнённым координатам военнослужащие артиллерийской батареи 1-й гвардейской танковой армии огнем из самоходных артиллерийских установок «Акация» нанесли огневое поражение по групповой цели и уничтожили три единицы техники вместе с боевиками ВСУ.