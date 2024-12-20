Си Цзиньпин принял участие в торжественном собрании по случаю 25-летия возвращения Аомэня в лоно Родины и церемонии вступления в должность членов администрации САР Аомэнь 6-го созыва

Аомэнь, 20 декабря /Синьхуа/ -- Торжественное собрание по случаю 25-летия возвращения Аомэня в лоно Родины и церемония вступления в должность членов администрации Специального административного района Аомэнь 6-го созыва в пятницу утром проходят в Аомэньском спортивном комплексе Восточноазиатских игр.