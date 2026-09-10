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Новости Брянска

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В Брянске пропал без вести 38-летний Владимир Мельниченко, нуждающийся в медпомощи

В Брянске пропал без вести 38-летний Владимир Мельниченко, нуждающийся в медпомощи

Мужчина нуждается в медицинской помощи, с 7 сентября он не выходит на связь с родными. Волонтёры «Лизы Алерт» просят сообщать любую информацию о его местонахождении.

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