Дело "Славяна"

Пока был в отъезде, как-то пропустил закрутку дела "Славяна".Фабула такая. Гражданин Норвегии Ян Петровский он же "Славян", в 2014 году приехал воевать на Донбасс в составе небезызвестной ДШРГ "Русич", которая в 2014 году, в том числе действовала в составе ГБР "Бэтмен" Александра Беднова (он же "Бэтмен").