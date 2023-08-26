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Дело "Славяна"

Дело "Славяна"

Пока был в отъезде, как-то пропустил закрутку дела "Славяна".Фабула такая. Гражданин Норвегии Ян Петровский он же "Славян", в 2014 году приехал воевать на Донбасс в составе небезызвестной ДШРГ "Русич", которая в 2014 году, в том числе действовала в составе ГБР "Бэтмен" Александра Беднова (он же "Бэтмен").

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Комментарии
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Caltar
М-да,не туда отдыхать решил скататься... Может этому ДШРГ &quot;Русич&quot; отловить парочку западных наёмников и обменять своего на них,а то пока МИД раскачается хрен знает сколько времени пройдёт и не факт,что &quot;Славяна&quot; удастся вытащить из Финляндии,не отдадут укропам,так там продержат сколько смогут.
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9 час.

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