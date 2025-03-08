Фронту нужна помощь: бойцам необходимы тепловизоры, спасающие жизни ночью (ВИДЕО)

Нас просят тепловизоры многие бойцы с Покровского, Курского, Купянского и других направлений. Тепловизоры спасают жизни ночью и помогают сбивать дроны врага: без них парни слепые в темноте, а враг всё видит.
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