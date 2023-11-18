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Некит 2Drots: «Если бы мы не вступили в переговоры, то Газданов ушел бы в другую команду, мы были бы джентльменами, и с хорошими отношениями с Текилой, но без Газданова»

«На 10 из 10 доволен, что удалось подписать Газданова. Это качественный игрок, который нужен для здоровой конкуренции.

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