В Сухуме ввели полный запрет на оружие в местах скопления людей

В Сухуме введен полный запрет на ношение оружия в местах массового скопления людей. Об этом 16 мая заявил министр внутренних дел Роберт Киут после обращения мэра Сухума Тимура Агрба к правоохранительным органам с просьбой об усилении мер безопасности.