В Сухуме ввели полный запрет на оружие в местах скопления людей

В Сухуме введен полный запрет на ношение оружия в местах массового скопления людей. Об этом 16 мая заявил министр внутренних дел Роберт Киут после обращения мэра Сухума Тимура Агрба к правоохранительным органам с просьбой об усилении мер безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии