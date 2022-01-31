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Надо брать!

Надо брать!

Если Россия решит воссоединиться с Украиной, во сколько казне обойдётся её содержание? Выгодное предприятие, – как бы намекает бывший депутат Рады Олег Царёв, публикуя у себя в социальной сети экономическую выкладку целесообразности присоединения Украины к России.

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