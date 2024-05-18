Актёр Смоляков отказался сниматься в проекте про Донбасс и Белгород

Гнать надо этих смоляковых, это Иуды не имеющие права жить на нашей земле. ГНАТЬ, ГНАТЬ ТВАРЕЙ СМЕРДЯЩИХ!!!!

сергей максимов

Гнать этого урода, можно подумать сниматься некому! Пусть едет в израиль и пахнет там интенсивно! Всё понятно , всё что смог .....теперь "порченный продукт - выбрасывают!!!