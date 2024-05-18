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Актёр Смоляков отказался сниматься в проекте про Донбасс и Белгород

Актёр Смоляков отказался сниматься в проекте про Донбасс и Белгород

Юрий Кот Коллаж Царьграда Несколько недель сотрудники ИА "Регнум" пытались уговорить актера Андрея Смолякова поучаствовать в проекте агентства — в память о жертвах Белгорода и Донецка.

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Комментарии
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С
Станислава
Гнать надо этих смоляковых, это Иуды не имеющие права жить на нашей земле. ГНАТЬ, ГНАТЬ ТВАРЕЙ СМЕРДЯЩИХ!!!!
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2 час.
сергей максимов
Гнать этого урода, можно подумать сниматься некому! Пусть едет в израиль и пахнет там интенсивно! Всё понятно , всё что смог .....теперь &quot;порченный продукт - выбрасывают!!!
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2 час.

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