Юрий Кот Коллаж Царьграда Несколько недель сотрудники ИА "Регнум" пытались уговорить актера Андрея Смолякова поучаствовать в проекте агентства — в память о жертвах Белгорода и Донецка.
Актёр Смоляков отказался сниматься в проекте про Донбасс и Белгород
Комментарии
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С
Станислава
Гнать надо этих смоляковых, это Иуды не имеющие права жить на нашей земле. ГНАТЬ, ГНАТЬ ТВАРЕЙ СМЕРДЯЩИХ!!!!
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2 час.
сергей максимов
Гнать этого урода, можно подумать сниматься некому! Пусть едет в израиль и пахнет там интенсивно! Всё понятно , всё что смог .....теперь "порченный продукт - выбрасывают!!!
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2 час.
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