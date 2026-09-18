«Авторадио» запустило тест ПДД с главным призом LADA Iskra

Госавтоинспекция и ЦОДД поддержали чемпионат «Формула Авторадио» в Москве. До 2 октября проходит отборочный этап с тестами ПДД.
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