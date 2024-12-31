Минниханов поздравил жителей Татарстана с наступающим Новым Годом

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с наступающим Новым Годом. В своем обращении он отметил, что этот всеми любимый праздник наполняет сердца людей светлыми надеждами и ожиданием перемен к лучшему.
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