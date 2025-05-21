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Русская весна

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Президент в Курской области пообщался с главами муниципалитетов и волонтёрами

Президент в Курской области пообщался с главами муниципалитетов и волонтёрами

Успех в приграничье стал возможен только благодаря сплочённости нашего общества. Власть — это народ, а народ — это власть: армия, спецслужбы, «муниципалы» и волонтёры выстроили эффективное взаимодействие, которое позволило совместно противостоять украинской агрессии и спасать людей, пишет @mig41.

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