Потоп в семье Баталова: с дочери хотят взыскать 300 тысяч рублей

С Марии Баталовой через суд хотят взыскать компенсацию за ущерб после затопления квартиры. Это следует из материалов, имеющихся в распоряжении 5-tv.
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