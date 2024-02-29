Собянин: Новые инвестпроекты дадут Москве еще 1,9 тыс рабочих мест

Офисные помещения площадью не менее 9 тыс. кв. м построят недалеко от станции метро «Верхние Лихоборы» Власти Москвы одобрили строительство логистического комплекса в районе Крюково (ЗелАО), офисных и торговых помещений в районе Западное Дегунино (САО), а также в других округах.