Новые власти Сирии начнут новую серию встреч с кудрами для интеграции — ISW

Делегация временного сирийского правительства запланировала еще одну серию встреч с курдскими политическими представителями из северной и восточной Сирии, начиная с 19 марта, чтобы обсудить интеграцию во временное правительство, отмечается в отчете за 17 марта американского аналитического центра The Institute for the Study of War (ISW).