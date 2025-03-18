Новые власти Сирии начнут новую серию встреч с кудрами для интеграции — ISW

Делегация временного сирийского правительства запланировала еще одну серию встреч с курдскими политическими представителями из северной и восточной Сирии, начиная с 19 марта, чтобы обсудить интеграцию во временное правительство, отмечается в отчете за 17 марта американского аналитического центра The Institute for the Study of War (ISW).
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