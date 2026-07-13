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Кубарси о словах экс-премьера Испании Рахоя: «Кто играет за сборную Франции – французы. Цвет кожи неважен, мы должны быть терпимы ко всем»

Защитник сборной Испании Пау Кубарси отреагировал на заявление экс-премьера страны о команде Франции.

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